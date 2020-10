Elodie, racconta la sua adolescenza difficile: “I miei genitori soffrivano di tossicodipendenza” (Di martedì 6 ottobre 2020) Una delle cantanti italiane più amate del momento è certamente Elodie Di Patrizi, nota per la sua partecipazione ad Amici. In una recente intervista al Corriere della Sera, l’artista ha deciso di parlare del suo passato, rivelando di aver dovuto affrontare un’infanzia e un’adolescenza per nulla facili. “Considero il mio passato la mia fortuna” – In … L'articolo Elodie, racconta la sua adolescenza difficile: “I miei genitori soffrivano di tossicodipendenza” Leggi su dailynews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Una delle cantanti italiane più amate del momento è certamenteDi Patrizi, nota per la sua partecipazione ad Amici. In una recente intervista al Corriere della Sera, l’artista ha deciso di parlare del suo passato, rivelando di aver dovuto affrontare un’infanzia e un’per nulla facili. “Considero il mio passato la mia fortuna” – In … L'articolola sua: “Idi tossicodipendenza”

