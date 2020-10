Elisabetta Gregoraci riceve una lettera da Briatore | ”Ti auguro di essere…”

Leggi su giornal

(Di martedì 6 ottobre 2020) Sta facendo molto parlare di sécon il suo coinquilino Pierpaolo con cui sembra esserci una complicità molto forte, ma nonostante questo non si è mai smesso di parlare del suo ex e padre di suo figlio, Flavio. Nella scorsa puntata Alfonso Signorini l’ha chiamata per leggere delle dichiarazioni che la vedevano protagonista. Infatti, l’imprenditore ha espresso dei commenti e svelato alcuni particolari riguardanti lae la sua storia con lui, visto che lei stessa ha sempre affermato di aver provato per lui un grande amore, ma ingombrante allo stesso tempo.unaLa conduttrice ha così risposto alle critiche mosse verso di lei, raccontando una ...