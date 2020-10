Darmian: “Grazie Parma. Ora inizia una nuova avventura” (Di martedì 6 ottobre 2020) Finita un’esperienza, ne comincia un’altra. Matteo Darmian va all’Inter, ma non prima di aver salutato il Parma sui social: “Grazie Parma e grazie a voi tifosi. Per me ora inizia una nuova avventura… lascio un gruppo fantastico che non dimenticherò mai, un gruppo che sfiderò sul campo da avversario ma che porterò sempre nel mio cuore. A presto, Matte”. Grazie Parma e grazie a voi tifosi. Per me ora inizia una nuova avventura… lascio un gruppo fantastico che non dimenticherò mai, un gruppo che sfiderò sul campo da avversario ma che porterò sempre nel mio cuore. A presto, Matte #ForzaParma #GialloBlu @1913ParmaCalcio ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 ottobre 2020) Finita un’esperienza, ne comincia un’altra. Matteova all’Inter, ma non prima di aver salutato ilsui social: “Graziee grazie a voi tifosi. Per me oraunaavventura… lascio un gruppo fantastico che non dimenticherò mai, un gruppo che sfiderò sul campo da avversario ma che porterò sempre nel mio cuore. A presto, Matte”. Graziee grazie a voi tifosi. Per me oraunaavventura… lascio un gruppo fantastico che non dimenticherò mai, un gruppo che sfiderò sul campo da avversario ma che porterò sempre nel mio cuore. A presto, Matte #Forza#GialloBlu @1913Calcio ...

