Covid: fino a 8 ore di attesa per tamponi a drive-in Milano (Di martedì 6 ottobre 2020) Punto critico è riapertura scuole. fino a 8 ore di attesa per effettuare il tampone anti-Covid in modalità "drive in", con gli agenti della Polizia municipale che si adoperano per mantenere l'ordine: è quanto sta avvenendo presso alcuni ospedali milanese che dispongono del servizio, in seguito all'impennata di richieste di test. Una situazione che ricorda molto da vicino quella che si era … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Covid fino Covid: fino a 8 ore di attesa per tamponi a drive-in Milano - Lombardia Agenzia ANSA Coronavirus Roma, positivo bambino di una scuola a Montesacro: tre classi in quarantena

il sindaco Michel Barbet è stato informato dalla Dirigente Scolastica della scuola Primaria "Montelucci" sede Albuccione di un alunno positivo al Covid 19. I compagni di classe ed il personale ...

Lockdown, studio: giù il biossido di azoto, meno le polveri sottili

A seguito del periodo di chiusura causa Covid 19 si sono verificati alcuni mutamenti nelle ... "Al contrario, le concentrazioni di O3 sono rimaste invariate o addirittura aumentate (fino al 13.7% a ...

