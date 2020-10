Cordoglio per la scomparsa di Carla Nespolo, ANPI e Cgil irpine ricordano la presidente (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Esprimiamo il nostro grande Cordoglio per la scomparsa della nostra amata presidente Carla Nespolo“. Così il direttivo provinciale ANPI con il presidente Giovanni Capobianco. “Ne ricordiamo il suo legame con l’Irpinia che si instaurò in occasione dell’iniziativa nazionale dell’ANPI che si tenne a Frigento nel novembre del 2018. Ci onorò della sua presenza e la ricorderemo sempre con affetto. Ci mancheranno le sue doti straordinarie di semplicità, umanità e competenza con le quali ha diretto l’ANPI nei pochi anni del suo mandato”. Il segretario generale della Cgil di Avellino Franco ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Esprimiamo il nostro grandeper ladella nostra amata“. Così il direttivo provincialecon ilGiovanni Capobianco. “Ne ricordiamo il suo legame con l’Irpinia che si instaurò in occasione dell’iniziativa nazionale dell’che si tenne a Frigento nel novembre del 2018. Ci onorò della sua presenza e la ricorderemo sempre con affetto. Ci mancheranno le sue doti straordinarie di semplicità, umanità e competenza con le quali ha diretto l’nei pochi anni del suo mandato”. Il segretario generale delladi Avellino Franco ...

