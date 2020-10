Civitavecchia, finti tamponi a domicilio: due persone indagate (Di martedì 6 ottobre 2020) . si tratta di un’infermiera e del compagno che avrebbero truffato almeno 30 persone In un periodo estremamente complicato sia a livello sanitario che economico c’è sempre chi cerca di fare il furbo. Approfittare di un’emergenza per arricchirsi e truffare il prossimo, purtroppo anche usufruendo dell’ansia da Covid. … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) . si tratta di un’infermiera e del compagno che avrebbero truffato almeno 30In un periodo estremamente complicato sia a livello sanitario che economico c’è sempre chi cerca di fare il furbo. Approfittare di un’emergenza per arricchirsi e truffare il prossimo, purtroppo anche usufruendo dell’ansia da Covid. … L'articolo proviene da .

