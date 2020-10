Avatar 2: James Cameron apprende il linguaggio dei segni Na'vi in una foto dal set (Di martedì 6 ottobre 2020) Una nuova foto dal set di Avatar 2 mostra James Cameron impegnato ad apprende il linguaggio dei segni usato dai Na'vi. Le riprese di Avatar 2 si sono ormai concluse e quelle di Avatar 3 sono prossime a chiudersi. Nel frattempo, il regista James Cameron viene immortalato in una foto dal set mentre è impegnato ad apprendere il linguaggio dei segni usato dai Na'vi. I sequel di Avatar in arrivo prevedono un'ulteriore evoluzione della spettacolarità della saga. James Cameron ha già anticipato la presenza di stupefacenti sequenze sott'acqua e spettacolari battaglie su ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 ottobre 2020) Una nuovadal set di2 mostraimpegnato adildeiusato dai Na'vi. Le riprese di2 si sono ormai concluse e quelle di3 sono prossime a chiudersi. Nel frattempo, il registaviene immortalato in unadal set mentre è impegnato adre ildeiusato dai Na'vi. I sequel diin arrivo prevedono un'ulteriore evoluzione della spettacolarità della saga.ha già anticipato la presenza di stupefacenti sequenze sott'acqua e spettacolari battaglie su ...

