Ursula in auto-isolamento. Panico coronavirus a Bruxelles, Parigi in pre-lockdown (Di lunedì 5 ottobre 2020) La presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen è "in auto-isolamento" per timore di contagio da coronavirus. Ad annunciarlo la stessa politica tedesca, dopo aver avuto contatti con una persona risultata positiva al Covid19. "Sono stata informata di aver partecipato ad un incontro, martedì, a cui era presente una persona che è risultata positiva al Covid-19 - ha scritto su Twitter la presidente della Commissione -. Sono risultata negativa al test giovedì ed ho fatto l'esame oggi". Tutto questo mentre la situazione contagi infiamma l'Europa, con Parigi diventata "zona scarlatta" nella notte, di fatto in una condizione di pre-lockdown, i focolai in Francia, Spagna e Belgio che inquietano il continente e la stessa Italia, che pure non registra ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) La presidente della Commissione UeVon der Leyen è "in" per timore di contagio da. Ad annunciarlo la stessa politica tedesca, dopo aver avuto contatti con una persona risultata positiva al Covid19. "Sono stata informata di aver partecipato ad un incontro, martedì, a cui era presente una persona che è risultata positiva al Covid-19 - ha scritto su Twitter la presidente della Commissione -. Sono risultata negativa al test giovedì ed ho fatto l'esame oggi". Tutto questo mentre la situazione contagi infiamma l'Europa, condiventata "zona scarlatta" nella notte, di fatto in una condizione di pre-, i focolai in Francia, Spagna e Belgio che inquietano il continente e la stessa Italia, che pure non registra ...

SkyTG24 : Coronavirus, presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in auto-isolamento - RitaMaltese3 : RT @SkyTG24: Coronavirus, presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in auto-isolamento - Gazzettino : #covid, #ursula von der leyen in auto-isolamento: «In contatto con un positivo» - meg_arte : RT @SkyTG24: Coronavirus, presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in auto-isolamento - leggoit : Covid, Ursula von der Leyen in auto-isolamento: «In contatto con un positivo» -