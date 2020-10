Sky: Crotone in pole per Luperto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, è il Crotone ad essere in pole sul difensore del Napoli, Sebastiano Luperto. Luperto è seguito anche dal Genoa, “ma al momento è il club calabrese ad essere in vantaggio nella corsa al giocatore”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, è ilad essere insul difensore del Napoli, Sebastianoè seguito anche dal Genoa, “ma al momento è il club calabrese ad essere in vantaggio nella corsa al giocatore”. L'articolo ilNapolista.

È il Crotone al momento la squadra più vicina a mettere sotto contratto Sebastiano Luperto. Il difensore del Napoli, classe 1996, è stato seguito anche dal Genoa, ma al momento è il club calabrese ad ...

Milan Spezia dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv e streaming

Milan Spezia si gioca questa sera alle ore 18:00 a San Siro. Ecco come e dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

