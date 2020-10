Pau Lopez verso l'Everton: la Roma resta con Olsen e Mirante (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma - Il colpo dell'ultim'ora. Anzi no. Aspettando schiarite su Smalling, la Roma ha piazzato Justin Kluivert al Lipsia con l'idea di riportare a casa Stephan El Shaarawy . Anche in questo caso in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020)- Il colpo dell'ultim'ora. Anzi no. Aspettando schiarite su Smalling, laha piazzato Justin Kluivert al Lipsia con l'idea di riportare a casa Stephan El Shaarawy . Anche in questo caso in ...

sportli26181512 : Pau Lopez verso l'Everton: la #Roma resta con Olsen e Mirante: El Shaarawy, frenata sul ritorno in giallorosso: l’a… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Pau Lopez verso l'Everton: la Roma resta con Olsen e Mirante El Shaarawy, frenata sul ritorno in giallor… - MomentiCalcio : #Roma , in caso di addio di #PauLopez nessun nuovo portiere: ecco perché - andreapregio : Meret al posto di Pau Lopez, in caso di trasferimento all'Everton, è possibile? @Fil_Biafora - romaforever_it : Calciomercato Pau Lopez vicino all'Everton. Olsen verrà promosso come vice-Mirante -