Ora è anche ufficiale: Gennaro Borrelli è del Cosenza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tre giorni fa la nostra esclusiva, oggi l’ufficialità: il Cosenza ha preso Gennaro Borrelli dal Pescara. L’attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto, come dice il comunicato: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Borrelli, proveniente dalla Società Delfino Pescara 1936. L’attaccante, nato a Campobasso il 10 marzo 2000, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, con diritto di opzione, fino al 30 giugno 2021. E’ cresciuto nella cantera del club abruzzese, conquistandosi a suon di gol (18 in 20 partite nel campionato Primavera 2, stagione 2018/2019) il salto in prima squadra, con la quale colleziona ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tre giorni fa la nostra esclusiva, oggi l’ufficialità: ilha presodal Pescara. L’attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto, come dice il comunicato: “La SocietàCalcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, proveniente dalla Società Delfino Pescara 1936. L’attaccante, nato a Campobasso il 10 marzo 2000, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo, con diritto di opzione, fino al 30 giugno 2021. E’ cresciuto nella cantera del club abruzzese, conquistandosi a suon di gol (18 in 20 partite nel campionato Primavera 2, stagione 2018/2019) il salto in prima squadra, con la quale colleziona ...

