Nadef, Gualtieri: sarà approvata questa sera dal Consiglio dei Ministri (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – La Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza sarà approvata formalmente dal Consiglio dei Ministri questa sera. L’annuncio arriva dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenuto ai microfoni di Rainews 24. “Disegna un Paese colpito ma che ha saputo reagire e rispondere bene meglio di quanto molti avevano previsto”, ha aggiunto Gualtieri. Nella Nadef sarà confermata la caduta “pesante” del Pil al -9% per il 2020, ma Gualtieri sottolinea che si tratta di un risultato “migliore di quanto previsto questa estate da molti istituti. Questo perché c’è stato un forte rimbalzo“. Il ministro ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – La Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza saràformalmente daldei. L’annuncio arriva dal ministro dell’Economia, Roberto, intervenuto ai microfoni di Rainews 24. “Disegna un Paese colpito ma che ha saputo reagire e rispondere bene meglio di quanto molti avevano previsto”, ha aggiunto. Nellasarà confermata la caduta “pesante” del Pil al -9% per il 2020, masottolinea che si tratta di un risultato “migliore di quanto previstoestate da molti istituti. Questo perché c’è stato un forte rimbalzo“. Il ministro ...

