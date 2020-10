Maltempo: Banco Bpm offre 150 mln e sospensione rate mutui (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un plafond ad hoc da 150 milioni di euro e la disponibilità ad accogliere le domande di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti. Sono le iniziative di sostegno alle comunità del Nord Ovest colpite dal Maltempo offerte da Banco Bpm. L’istituto, si legge in una nota, valuterà fin da subito le richieste di moratoria fino a 12 mesi delle rate … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Un plafond ad hoc da 150 milioni di euro e la disponibilità ad accogliere le domande didelledeie dei finanziamenti. Sono le iniziative di sostegno alle comunità del Nord Ovest colpite dalofferte daBpm. L’istituto, si legge in una nota, valuterà fin da subito le richieste di moratoria fino a 12 mesi delle… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Da Gudo a Bellinzona, da Salorino a Riva San Vitale pioggia e vento hanno tenuto banco fra venerdì e sabato. E acqua e nuvole sono ancora attese per i prossimi giorni.

La Fiera ritrova casa e maltempo Salta Guido Monaco, fuga espositori

Solo 190 quelli arrivati in città, anche complice la ripartenza di Parma: e una parte ha chiuso subito. Quasi vuota l’ala della Badia, pochi gli artigiani. Rinascono piazza Grande e via dei Pileati. O ...

