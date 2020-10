Lucia Azzolina: "Sull'aumento di contagi la scuola ha avuto un impatto residuale" (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Dalle prime valutazioni è emerso che ad oggi la scuola non ha avuto un impatto Sull’aumento dei contagi generali, se non in modo residuale”. Lo dice la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un video pubblicato Sulla sua pagina Facebook, al termine dell’incontro con l’Istituto superiore di sanità e il Comitato tecnico-scientifico per fare il punto Sulla ripartenza delle scuole.“Nelle prime due settimane di scuola, dal 14 settembre, il personale docente che risulta contagiato è lo 0.047% del totale. Il personale Ata è dello 0.059% e per gli studenti il numero è ancora più basso: lo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Dalle prime valutazioni è emerso che ad oggi lanon haundeigenerali, se non in modo”. Lo dice la ministra dell’Istruzione,, in un video pubblicatoa sua pagina Facebook, al termine dell’incontro con l’Istituto superiore di sanità e il Comitato tecnico-scientifico per fare il puntoa ripartenza delle scuole.“Nelle prime due settimane di, dal 14 settembre, il personale docente che risultaato è lo 0.047% del totale. Il personale Ata è dello 0.059% e per gli studenti il numero è ancora più basso: lo ...

