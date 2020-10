L’esercito? Serve per rendere sicure le nostre città, non per controllare la gente con la mascherina (Di lunedì 5 ottobre 2020) di Gianluigi Paragone. La confusione è tanta ma non quanto l’arroganza di un governo che chiede e ottiene la proroga di pieni poteri speciali.L’ultima idiozia semantica in ordine di tempo è il “Willy Daspo”, provvedimento buono per strappare un titolo sulla morte violenta di un ragazzo che voleva fermare la furia di alcuni teppisti criminali. Willy quella sera non cercava una norma speciale, né la cercano coloro che si ritrovano nel mezzo di risse tra bande criminali che vogliono il controllo del territorio attraverso la violenza. Willy avrebbe voluto la presenza delle pattuglie, di pattuglie operative che presidiano il territorio. Willy avrebbe voluto che una giustizia minimamente normale tenesse quei due teppisti in galera o lontano dalle movide e non fuori a fare da sceriffi della mala. C’è bisogno del Daspo del duo ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 5 ottobre 2020) di Gianluigi Paragone. La confusione è tanta ma non quanto l’arroganza di un governo che chiede e ottiene la proroga di pieni poteri speciali.L’ultima idiozia semantica in ordine di tempo è il “Willy Daspo”, provvedimento buono per strappare un titolo sulla morte violenta di un ragazzo che voleva fermare la furia di alcuni teppisti criminali. Willy quella sera non cercava una norma speciale, né la cercano coloro che si ritrovano nel mezzo di risse tra bande criminali che vogliono il controllo del territorio attraverso la violenza. Willy avrebbe voluto la presenza delle pattuglie, di pattuglie operative che presidiano il territorio. Willy avrebbe voluto che una giustizia minimamente normale tenesse quei due teppisti in galera o lontano dalle movide e non fuori a fare da sceriffi della mala. C’è bisogno del Daspo del duo ...

