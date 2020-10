Il Presidente del Genoa: «Si intuisce che il Napoli non volesse giocare quella partita» (Di lunedì 5 ottobre 2020) All’indomani del match non disputato dell’Allianz Stadium, il Presidente del Genoa è stato intervistato da Radio Capital. Rispondendo alle domande di Selvaggia Lucarelli, Enrico Preziosi su Juve-Napoli ha sottolineato come – secondo lui – quanto accaduto sia contrario al protocollo siglato e concordato dalla Figc con il Comitato Tecnico-Scientifico e poi lancia alcune stilettate ad Aurelio De Laurentiis. Nel suo discorso, infatti, allude all volontà del club partenopeo di non disputare quella partita e per questo motivo avrebbe tirato in ballo la Asl. LEGGI ANCHE > Andrea Agnelli dice che la Juventus rispetta i regolamenti «Questo è un brutto precedente perché si pensava che ci fosse un protocollo molto chiaro a cui tutte le ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 ottobre 2020) All’indomani del match non disputato dell’Allianz Stadium, ildelè stato intervistato da Radio Capital. Rispondendo alle domande di Selvaggia Lucarelli, Enrico Preziosi su Juve-ha sottolineato come – secondo lui – quanto accaduto sia contrario al protocollo siglato e concordato dalla Figc con il Comitato Tecnico-Scientifico e poi lancia alcune stilettate ad Aurelio De Laurentiis. Nel suo discorso, infatti, allude all volontà del club partenopeo di non disputaree per questo motivo avrebbe tirato in ballo la Asl. LEGGI ANCHE > Andrea Agnelli dice che la Juventus rispetta i regolamenti «Questo è un brutto precedente perché si pensava che ci fosse un protocollo molto chiaro a cui tutte le ...

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli e di Luca Stefanini, Responsabile Sanitario della Juventu… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha inaugurato la mostra #Dante700. Un ritratto di Dante e i luoghi del poeta nelle fotogr… - JuventusTV : La conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli e del Responsabile Sanitario Luca Stefanini. On demand, qui ??… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Il presidente dell'associazione Minima Moralia @fpagani ha recentemente lanciato una proposta per l'uso dei fondi del #… - cristinamucciol : RT @franciungaro: Intervistato #PietroGuindani, Presidente @asstel_it: 'per la svolta digitale servono #retiultraveloci e #RecoveryFund. In… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente del Emergenza maltempo, il presidente del Piemonte: “Basta toppe, serve un progetto per evitare altri disastri” La Stampa Twitter vieta agli utenti di augurare la morte a Donald Trump

Su Twitter, luogo d’elezione delle comunicazioni di Trump, si sono riversati esultanza e auguri di morte che nemmeno il miliardario texano merita, per quanto lo si possa detestare. Ora la piattaforma ...

Il movimentato calciomercato del Parma: sette acquisti in sette giorni

Inoperoso sul mercato per settimane il Parma ora è scatenato e nell’ultima settimana di calciomercato piazza la bellezza di sette colpi. Il direttore sportivo Carli, che ha sostituito in estate Faggia ...

Su Twitter, luogo d’elezione delle comunicazioni di Trump, si sono riversati esultanza e auguri di morte che nemmeno il miliardario texano merita, per quanto lo si possa detestare. Ora la piattaforma ...Inoperoso sul mercato per settimane il Parma ora è scatenato e nell’ultima settimana di calciomercato piazza la bellezza di sette colpi. Il direttore sportivo Carli, che ha sostituito in estate Faggia ...