Gualtieri | “Stop a moratoria cartelle | spero Recovery fund operativo a inizio 2021”

(Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA – “Noi abbiamo rinviato molte tasse e anche sospeso per parecchi mesi le cartelle. Siccome poi si accumulano non è saggio tenere per troppo tempo questa sospensione. Noi abbiamo detto all’Agenzia delle entrate che adesso bisogna ripartire con grande gradualità, parliamo comunque di debiti con il fisco precedenti al Coronavirus, non c’entra nulla la pandemia”. Così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a Rainews24. “E’ giusto che i contribuenti saldino i debiti avendo il tempo necessario. Nessuna tragedia epocale come viene annunciata, ma una normale e graduale ripresa dell’attività di riscossione che è fisiologica ed esiste in tutti i paesi”, conclude.“FIDUCIOSO SIA OPERATIVO A INIZIO 2021”