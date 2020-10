Gazzetta: “De Laurentiis ha minacciato di fare causa alla Lega Serie A in caso di 3-0 a tavolino” (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Gazzetta ricostruisce lo scontro politico tra il Napoli e la Lega Serie A. Scrive che secondo la Lega il Napoli avrebbe potuto giocare, così come fin qui si è sempre giocato. Il Napoli ha finora solo due giocatori positivi. Ma gli strascichi rischiano di essere lunghissimi. Motivo per cui domani il giudice sportivo Mastrandrea notificherà, con ogni probabilità, il 3-0 a tavolino in favore della Juventus. E, previsto dal codice di giustizia sportiva per chi non si presenta, c’è anche un punto di penalizzazione. Oltre all’inchiesta che verrà aperta dalla procura federale. De Laurentiis ha già fatto sapere che ricorrerà in tutte le sedi e ha anche minacciato causa alla ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Laricostruisce lo scontro politico tra il Napoli e laA. Scrive che secondo lail Napoli avrebbe potuto giocare, così come fin qui si è sempre giocato. Il Napoli ha finora solo due giocatori positivi. Ma gli strascichi rischiano di essere lunghissimi. Motivo per cui domani il giudice sportivo Mastrandrea notificherà, con ogni probabilità, il 3-0 a tavolino in favore della Juventus. E, previsto dal codice di giustizia sportiva per chi non si presenta, c’è anche un punto di penalizzazione. Oltre all’inchiesta che verrà aperta dprocura federale. Deha già fatto sapere che ricorrerà in tutte le sedi e ha anche...

