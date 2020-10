Gabriel Garko e il "sistema" dei finti gossip - (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roberta Damiata Si ritorna a parlare di Gabriel Garko e del sistema che creava "finti gossip" per far parlare delle produzioni cinematografiche Fidanzamenti finti, gossip lanciati solo per fare ascolto, quello venuto fuori al Grande Fratello Vip dalle parole di una delle concorrenti, Adua Del Vesco, è stato chiamato "sistema", ovvero una modalità con cui venivano portate avanti le carriere di determinati personaggi dalla loro agenzia. Una delle "vittime" che proprio durante una puntata del Grande Fratello Vip ha scoperchiato un sistema che durava da decenni è stato proprio Gabriel Garko che ha ammesso di essere omosessuale e di aver accettato questo per iniziare la ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roberta Damiata Si ritorna a parlare die delche creava "" per far parlare delle produzioni cinematografiche Fidanzamentilanciati solo per fare ascolto, quello venuto fuori al Grande Fratello Vip dalle parole di una delle concorrenti, Adua Del Vesco, è stato chiamato "", ovvero una modalità con cui venivano portate avanti le carriere di determinati personaggi dalla loro agenzia. Una delle "vittime" che proprio durante una puntata del Grande Fratello Vip ha scoperchiato unche durava da decenni è stato proprioche ha ammesso di essere omosessuale e di aver accettato questo per iniziare la ...

Così Gabriel Garko ha descritto la sua storia con Riccardo, un amore che era vivo quando l’attore era nel pieno della carriera e, in qualità di protagonista, faceva sognare gli spettatori di alcune de ...

Leggi anche –> Pupo ex fidanzato Donatella Milani, per lei lasciò la moglie: lo scandalo. Gabriel Garko e il tanto atteso Coming Out. Ospite di Silvia Toffanin nel suo programma pomeridiano Verissimo, ...

