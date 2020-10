Flavio Briatore, la lettera a Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello: “Alcune affermazioni mi hanno fatto soffrire ma ne parleremo in privato. Ti voglio bene” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il momento della lettera di Flavio Briatore è arrivato durante la prima serata del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci sta vivendo quella che viene definita un”amicizia speciale’ con Pierpaolo Petrelli. E dopo un botta e risposta a distanza tra Gregoraci e l’ex marito manager, dichiarazioni e poi ancora rivelazioni (compreso un ex fidanzato di Elisabetta con il quale la showgirl avrebbe avuto una storia ‘a matrimonio ancora in corso’), ecco che Briatore ha scelto di rompere il silenzio con una lettera. “Cara Eli, inizio col dire che fin dal principio ero contento della tua partecipazione al Grande Fratello. Alcune tue ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il momento delladiè arrivato durante la prima serata delVip.sta vivendo quella che viene definita un”amicizia speciale’ con Pierpaolo Petrelli. E dopo un botta e risposta a distanza trae l’ex marito manager, dichiarazioni e poi ancora rivelazioni (compreso un ex fidanzato dicon il quale la showgirl avrebbe avuto una storia ‘a matrimonio ancora in corso’), ecco cheha scelto di rompere il silenzio con una. “Cara Eli, inizio col dire che fin dal principio ero contento della tua partecipazione al. Alcune tue ...

