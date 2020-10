Esclusiva: colpo Lecco, in arrivo l’attaccante Kaprof (Di lunedì 5 ottobre 2020) Juan Cruz Kaprof, attaccante 1995 scuola River, atterrerà nel pomeriggio a Malpensa. Ha sempre giocato nella Serie A argentina con le maglie di River Plate, Defensa y Justicia e Arsenal di Sarandi. In patria era cercato da diversi club della massima categoria (Lanus, Huracan, Rosario Central), ma l’ha spuntata il Lecco con una proposta molto importante. È il calciatore col valore Transfermarkt più alto di tutta la Serie C (1,6 milioni). L'articolo Esclusiva: colpo Lecco, in arrivo l’attaccante Kaprof proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Juan Cruz, attaccante 1995 scuola River, atterrerà nel pomeriggio a Malpensa. Ha sempre giocato nella Serie A argentina con le maglie di River Plate, Defensa y Justicia e Arsenal di Sarandi. In patria era cercato da diversi club della massima categoria (Lanus, Huracan, Rosario Central), ma l’ha spuntata ilcon una proposta molto importante. È il calciatore col valore Transfermarkt più alto di tutta la Serie C (1,6 milioni). L'articolo, inl’attaccanteproviene da Alfredo Pedullà.

Dopo Daniele Rugani, la Juventus si appresta a far partire un nuovo giocatore in direzione Ligue 1: accordo in chiusura con l'Olympique Lione ...

Lazio-Inter 1 a 1, riaffiorano le paure dei nerazzurri: dominano gran parte del match ma non lo chiudono (e rischiano di perderla)

Per chi gioca, finché si gioca, Lazio-Inter è uno strano messaggio a questo strano campionato. Partita nervosa e indecifrabile, due espulsioni, tanti capovolgimenti di fronte e colpi di scena, troppi ...

