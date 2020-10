Covid: in Giappone verso l’approvazione di Avigan (Di lunedì 5 ottobre 2020) Covid-19: in Giappone la revisione del farmaco antinfluenzale Avigan sarà completata in un tempo record di tre settimane Secondo quanto riportato dai media nazionali, il governo Giapponese avrebbe già iniziato a pianificare l’approvazione del farmaco antivirale Avigan come trattamento contro il Covid-19 per novembre, addirittura in anticipo rispetto alla richiesta di approvazione formale del produttore attesa per… L'articolo Covid: in Giappone verso l’approvazione di Avigan Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020)-19: inla revisione del farmaco antinfluenzalesarà completata in un tempo record di tre settimane Secondo quanto riportato dai media nazionali, il governose avrebbe già iniziato a pianificare l’approvazione del farmaco antiviralecome trattamento contro il-19 per novembre, addirittura in anticipo rispetto alla richiesta di approvazione formale del produttore attesa per… L'articolo: inl’approvazione diCorriere Nazionale.

Secondo quanto riportato dai media nazionali, il governo giapponese avrebbe già iniziato a pianificare l’approvazione del farmaco antivirale Avigan come trattamento contro il CoVid-19 per novembre, ...

Filippine: coronavirus, Philippines Airlines licenzia 2.700 dipendenti per difficoltà finanziarie

La compagnia, in parte di proprietà della giapponese Ana Holdings ... Le Filippine sono state tra i paesi del Sud-est asiatico maggiormente colpiti dal coronavirus: dall'inizio della pandemia si sono ...

