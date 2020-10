Comunali, nei ballottaggi di 54 Comuni alle urne il 50,64%. A Matera, sindaco 5stelle (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alla chiusura dei seggi delle ore 15 la percentuale dei votanti nei 54 Comuni italiani in cui si sono celebrati i ballottaggi per l'elezione del sindaco, la percentuale dei votanti è stata del 50,64%. Al primo turno, complici anche le concomitanti elezioni regionali, la percentuale dei votanti si era attestata al 67,01%. Dal dato sono esclusi quelli delle elezioni Comunali nelle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, e della Sicilia dove ieri e oggi, si è svolto il primo turno.La percentuale dei votanti nei Comuni della Toscana è stata 55,19% (67,77 al primo turno), delle Marche 52,68%(65,91), della Lombardia 48,93%(61,96), in Puglia 49,99%(67,41), nel Lazio 50,67% (66,82), in Piemonte 46,71% (63,22), Abruzzo ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alla chiusura dei seggi delle ore 15 la percentuale dei votanti nei 54italiani in cui si sono celebrati iper l'elezione del, la percentuale dei votanti è stata del 50,64%. Al primo turno, complici anche le concomitanti elezioni regionali, la percentuale dei votanti si era attestata al 67,01%. Dal dato sono esclusi quelli delle elezioninelle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Vd'Aosta, e della Sicilia dove ieri e oggi, si è svolto il primo turno.La percentuale dei votanti neidella Toscana è stata 55,19% (67,77 al primo turno), delle Marche 52,68%(65,91), della Lombardia 48,93%(61,96), in Puglia 49,99%(67,41), nel Lazio 50,67% (66,82), in Piemonte 46,71% (63,22), Abruzzo ...

