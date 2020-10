Cancro all’ovaio | questo sconosciuto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020) BRAVE torna con Fatte Così: ecco un crossover tra scienza medica e femminismo, per un connubio originale e informativo. Qui parliamo diall’ovaio Ilall’ovaio è un nemico insidioso. Parlare dispaventa, viene voglia di scappare. Ma troppe donne ne sanno poco o nulla. Conoscerlo meglio può salvare la vita. Perché è un nemico subdolo? Perché è caratterizzato da sintomi aspecifici. Dolore addominale, urgenza/frequenza urinaria, aumento della dimensione addominale, gonfiore, alternanza di stitichezza e colite, sensazione di sazietà mangiando pochissimo: nella maggior parte dei casi sono sintomi spiegabili con stress, cattiva alimentazione, stile di vita errato, cambi di stagione. Ma se i sintomi si presentano in rapida sequenza, se non ...