Calciomercato Parma – Nicolussi Caviglia, quarto acquisto ufficiale in 24 ore. Idea scambio Gervinho-Pinamonti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Calciomercato Parma – Hans Nicolussi Caviglia è un nuovo giocatore del Parma, è ufficiale. Il giovane centrocampista che fino a poco fa faceva parte della rosa della Juventus, con diverse convocazioni in prima squadra, si aggiunge al gruppo di Liverani che nelle ultime ore si è rinforzato anche con altri tre giocatori: Wyaln Cyprien, Valentin Mihaila e l’argentino Juan Francisco Brunetta. Nelle ultime ore di mercato potrebbe concretizzarsi lo scambio di attaccanti con l’Inter. Calciomercato Parma – Nicolussi Caviglia, quarto acquisto ufficiale in 24 ore. Idea scambio ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020)– Hansè un nuovo giocatore del, è. Il giovane centrocampista che fino a poco fa faceva parte della rosa della Juventus, con diverse convocazioni in prima squadra, si aggiunge al gruppo di Liverani che nelle ultime ore si è rinforzato anche con altri tre giocatori: Wyaln Cyprien, Valentin Mihaila e l’argentino Juan Francisco Brunetta. Nelle ultime ore di mercato potrebbe concretizzarsi lodi attaccanti con l’Inter.in 24 ore....

Riccardo Saponara potrebbe cambiare maglia durante l'ultimo giorno di mercato. Il trequartista ritornato alla Fiorentina dopo l'esperienza a Lecce piace infatti al Parma di Liverani, il tecnico che lo ...

