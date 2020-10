Calciomercato Juventus, De Sciglio ufficiale al Lione: prestito secco (Di lunedì 5 ottobre 2020) A poco più di 3 ore dal gong finale della finestra di Calciomercato la Juventus piazza i colpi in uscita decisivi. Dopo l’ufficialità della cessione di Douglas Costa, è arrivata anche la nota ufficiale del club riguardo la cessione in prestito secco oneroso di Mattia De Sciglio al Lione. Ecco quanto scritto dai bianconeri sul proprio sito: “Dopo 3 anni, 62 presenze, 3 Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana vinti, è il momento dei saluti fra Mattia De Sciglio e la Juve. Il laterale, arrivato nell’estate 2017, proseguirà la sua carriera nelle fila dell’Olympique Lyonnais, dove giocherà in prestito la stagione appena iniziata. Non è mai mancato, in ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) A poco più di 3 ore dal gong finale della finestra dilapiazza i colpi in uscita decisivi. Dopo l’ufficialità della cessione di Douglas Costa, è arrivata anche la notadel club riguardo la cessione inoneroso di Mattia Deal. Ecco quanto scritto dai bianconeri sul proprio sito: “Dopo 3 anni, 62 presenze, 3 Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana vinti, è il momento dei saluti fra Mattia Dee la Juve. Il laterale, arrivato nell’estate 2017, proseguirà la sua carriera nelle fila dell’Olympique Lyonnais, dove giocherà inla stagione appena iniziata. Non è mai mancato, in ...

