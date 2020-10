Calciomercato Inter, Kwadwo Asamoah verso la rescissione consensuale (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’Inter sta per chiudere il suo rapporto con Kwadwo Asamoah. Come si apprende dalle principali fonti di notizie per il Calciomercato, poco fa gli agenti del giocatore sono entrati nella sede del club nerazzurro per trattare la rescissione consensuale. Un accordo che dovrebbe arrivare senza troppe difficoltà. Il giocatore, dopo una stagione costellata dagli infortuni, ha un solo anno di contratto che gli resterebbe da trascorrere all’Inter. Asamoah lascerà l’Inter e sarà libero poi di valutare le offerte che gli arriveranno da svincolato. Nelle ultime ore si è parlato di una valutazione da parte della Sampdoria. L’esterno ghanese era arrivato in nerazzurro dal 2018 e in due stagioni ha ... Leggi su giornal (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’sta per chiudere il suo rapporto con. Come si apprende dalle principali fonti di notizie per il, poco fa gli agenti del giocatore sono entrati nella sede del club nerazzurro per trattare la. Un accordo che dovrebbe arrivare senza troppe difficoltà. Il giocatore, dopo una stagione costellata dagli infortuni, ha un solo anno di contratto che gli resterebbe da trascorrere all’lascerà l’e sarà libero poi di valutare le offerte che gli arriveranno da svincolato. Nelle ultime ore si è parlato di una valutazione da parte della Sampdoria. L’esterno ghanese era arrivato in nerazzurro dal 2018 e in due stagioni ha ...

