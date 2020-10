Baldur' s Gate 3 in accesso anticipato occuperà circa 80 GB di spazio

Leggi su eurogamer

's3 di Larian Studios entrerà indomani, 6 ottobre. Il gioco includerà molti contenuti con una profonda creazione dei personaggi, 16 razze e sottorazze e il primo atto del gioco. Ma in base alla pagina dei requisiti su Steam, sembra siano necessari 150 GB didi archiviazione. Su Twitter, però, il director of publishing di Larian, Michael Douse, ha chiarito che la dimensione dell'installazione è in realtà di "80 GB" e che il titolo "non ne occupa 150". Tuttavia, ha aggiunto: "ci piace che abbiate almeno 150 GB liberi, perché è solo un bene per voi". È possibile che il prodotto finale abbia come target 150 GB e lo sviluppatore desidera che i fan lo sappiano sin dall'inizio.