Antonio Monda: "La Festa (di Roma) che sarà. The show must go on" (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Parlare di Festa in questo momento può sembrare inopportuno, ma in realtà occorre farlo più che mai. Vivo a New York da quasi trent’anni, una città che è tutta potenza e vitalità. Vederla ferma fa impressione, ma basti pensare a cosa accadde durante la crisi del 1929. In quell’anno così difficile vennero costruiti il Chrysler Building e l’Empire State Building: la città rispose quindi con bellezza e potenza. ‘The show must go on’ è stata ed è la regola, come dicono loro, e vogliamo applicarla anche noi. Dopo aver espresso sincero affetto e profonda solidarietà a tutti coloro che hanno sofferto a causa della pandemia, sono sicuro che sia necessario offrire un segno di rinascita e normalità”. A ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Parlare diin questo momento può sembrare inopportuno, ma in realtà occorre farlo più che mai. Vivo a New York da quasi trent’anni, una città che è tutta potenza e vitalità. Vederla ferma fa impressione, ma basti pensare a cosa accadde durante la crisi del 1929. In quell’anno così difficile vennero costruiti il Chrysler Building e l’Empire State Building: la città rispose quindi con bellezza e potenza. ‘Thego on’ è stata ed è la regola, come dicono loro, e vogliamo applicarla anche noi. Dopo aver espresso sincero affetto e profonda solidarietà a tutti coloro che hanno sofferto a causa della pandemia, sono sicuro che sia necessario offrire un segno di rinascita e normalità”. A ...

Advertising

DiabolikForum : RT @nastridargento: Conferenza stampa del @romacinemafest, Antonio Monda: Fra gli ospiti in presenza Thom Yorke, Gianfranco rosi, John Wate… - HuffPostItalia : Antonio Monda: 'La Festa (di Roma) che sarà. The show must go on' - sinakatuki : RT @nastridargento: Conferenza stampa del @romacinemafest, Antonio Monda: Fra gli ospiti in presenza Thom Yorke, Gianfranco rosi, John Wate… - fuji_saaan : RT @nastridargento: Conferenza stampa del @romacinemafest, Antonio Monda: Fra gli ospiti in presenza Thom Yorke, Gianfranco rosi, John Wate… - delavian9 : RT @nastridargento: Conferenza stampa del @romacinemafest, Antonio Monda: Fra gli ospiti in presenza Thom Yorke, Gianfranco rosi, John Wate… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Monda Antonio Monda: "La Festa (di Roma) che sarà. The show must go on" L'HuffPost Antonio Monda: "La Festa (di Roma) che sarà. The show must go on"

A Roma, dal vivo, sul web in diretta streaming, Antonio Monda, direttore artistico della Festa del Cinema di Roma, presenta la sua ‘festa’ - edizione numero quindici, in programma dal 15 al 15 ottobre ...

RomaFF15 – Ecco il programma dell’edizione 2020

Il resoconto della conferenza stampa con cui Antonio Monda e Laura Delli Colli hanno presentato l'edizione 2020 della Festa Del Cinema Di Roma ...

A Roma, dal vivo, sul web in diretta streaming, Antonio Monda, direttore artistico della Festa del Cinema di Roma, presenta la sua ‘festa’ - edizione numero quindici, in programma dal 15 al 15 ottobre ...Il resoconto della conferenza stampa con cui Antonio Monda e Laura Delli Colli hanno presentato l'edizione 2020 della Festa Del Cinema Di Roma ...