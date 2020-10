Andrea Agnelli dice che la Juventus rispetta i regolamenti

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Le parole dierano molto attese ieri sera. Dal momento che non c’è stata una partita trae Napoli (i bianconeri sono scesi in campo per un riscaldamento e per aspettare i canonici 45 minuti prima di dichiarare annullato il match), è ovvio che l’attenzione si sia concentrata sulle dichiarazioni dei dirigenti bianconeri presenti allo Stadium. Il presidente dellaha voluto spiegare perché la squadra si è presentata lo stesso in campo, nonostante già da sabato sera il Napoli si era detto impossibilitato a raggiungere Torino in seguito a un provvedimento della Asl partenopea. LEGGI ANCHE > «Partendo, il Napoli avrebbe commesso un reato»e le dichiarazioni dopo la decisione ...