Numeri settimana 28 settembre-4 ottobre: aumentano i morti e le terapie intensive (Di domenica 4 ottobre 2020) aumentano ancora i Numeri dei contagi da Covid-19 in Italia. Nella settimana che va da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre salgono i ricoverati negli altri reparti, stabili in terapia intensiva mentre aumentano i nuovi contagi, i decessi e anche i guariti. Di seguito i Numeri a confronto nel dettaglio. settimana 28 settembre-4 ottobre +439 ricoverati (da 2.848 a 3.287)+49 in terapia intensiva (da 254 a 303)+15.459 nuovi contagi+151 morti+7.497 guariti+7.811 malati in più (totale 57.429) settimana 21-27 settembre +481 ricoverati (da 2.365 a 2.848)+32 terapia intensiva (da 222 a 254)+11.714 nuovi contagi+128 morti+6.066 guariti+5.520 ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020)ancora idei contagi da Covid-19 in Italia. Nellache va da lunedì 28a domenica 4salgono i ricoverati negli altri reparti, stabili in terapia intensiva mentrei nuovi contagi, i decessi e anche i guariti. Di seguito ia confronto nel dettaglio.28-4+439 ricoverati (da 2.848 a 3.287)+49 in terapia intensiva (da 254 a 303)+15.459 nuovi contagi+151+7.497 guariti+7.811 malati in più (totale 57.429)21-27+481 ricoverati (da 2.365 a 2.848)+32 terapia intensiva (da 222 a 254)+11.714 nuovi contagi+128+6.066 guariti+5.520 ...

virginiaraggi : Le macchinette mangiaplastica sono tornate anche a Laurentina e Basilica San Paolo sulla linea B. I romani hanno ac… - malumichi : RT @virginiaraggi: Le macchinette mangiaplastica sono tornate anche a Laurentina e Basilica San Paolo sulla linea B. I romani hanno accolto… - ImhoSpace : RT @valy_s: #COVID19 Si continuano a far paragoni con marzo,aprile, ecc.. ma non si specificano mai tutti i “numeri”. Chissà perché... In q… - ivanguarino2001 : RT @virginiaraggi: Le macchinette mangiaplastica sono tornate anche a Laurentina e Basilica San Paolo sulla linea B. I romani hanno accolto… - Cla_6910 : @nonelarena @matteosalvinimi @LegaSalvini @Corriere @alesallusti @ilgiornale #sallusti 'se Salvini non avesse fatto… -