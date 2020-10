“Non dire stron***!”. GF Vip, furia Elisabetta Gregoraci: la showgirl ha deciso di mettere definitivamente il punto (Di domenica 4 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci adesso alza la voce, la showgirl non si trattiene e tira fuori tutta la verità. Una scelta doverosa se non legittima dopo che, per tutta la settimana, è stata al centro delle polemiche. Prima era stato Fulvio Abbate ad attaccarla un video messaggio arrivato all’interno della casa in cui la stigmatizzava come l’ape regina del Grande Fratello Vip. Parole seguite da quella di Karina Cascella a Pomeriggio 5 che aveva usato termini furenti contro la showgirl, ricordando a casa la presenza di Nathan Falco e invitandola a tenere un comportamento meno prorompente. Al centro la storia con l’ex velino di Striscia la notizia Pierpalo Pretelli. Dopo le effusioni dei giorni scorsi e la strada spianta verso una nuova relazione, Elisabetta Gregoraci ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 ottobre 2020)adesso alza la voce, lanon si trattiene e tira fuori tutta la verità. Una scelta doverosa se non legittima dopo che, per tutta la settimana, è stata al centro delle polemiche. Prima era stato Fulvio Abbate ad attaccarla un video messaggio arrivato all’interno della casa in cui la stigmatizzava come l’ape regina del Grande Fratello Vip. Parole seguite da quella di Karina Cascella a Pomeriggio 5 che aveva usato termini furenti contro la, ricordando a casa la presenza di Nathan Falco e invitandola a tenere un comportamento meno prorompente. Al centro la storia con l’ex velino di Striscia la notizia Pierpalo Pretelli. Dopo le effusioni dei giorni scorsi e la strada spianta verso una nuova relazione,...

