Maltempo, Toscana, codice arancio piogge su zone nordovest (Di domenica 4 ottobre 2020) FIRENZE, 04 OTT - Allerta arancione per pioggia sul nordovest della Toscana, ovvero sulle zone di Lunigiana, Garfagnana, Lucchesia, e su costa e Versilia, a partire dalle 18 di oggi, domenica 4 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 ottobre 2020) FIRENZE, 04 OTT - Allertane per pioggia suldella, ovvero sulledi Lunigiana, Garfagnana, Lucchesia, e su costa e Versilia, a partire dalle 18 di oggi, domenica 4 ...

DPCgov : ??????Ancora piogge e venti forti al Nord. ????#allertaARANCIONE domani, #5ottobre, in Lombardia, Emilia-Romagna e Tos… - GabryIonesc2 : RT @DPCgov: ??????Ancora piogge e venti forti al Nord. ????#allertaARANCIONE domani, #5ottobre, in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. #aller… - AndreGiovannoni : RT @DPCgov: ??????Ancora piogge e venti forti al Nord. ????#allertaARANCIONE domani, #5ottobre, in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. #aller… - CittadinidiTwtt : RT @DPCgov: ??????Ancora piogge e venti forti al Nord. ????#allertaARANCIONE domani, #5ottobre, in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. #aller… - MassimoChiaram7 : RT @DPCgov: ??????Ancora piogge e venti forti al Nord. ????#allertaARANCIONE domani, #5ottobre, in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. #aller… -