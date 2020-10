Juventus-Napoli: caos ed incoerenza decidono la partita, che confusione in Serie A (Di domenica 4 ottobre 2020) di fiducia di De Laurentiis, Mattia Grassani, dichiarando questo a La Gazzetta dello Sport: 'Si vuole impedire ai giocatori in contatto stretto con i positivi di abbandonare i propri domicili, e c'è ... Leggi su globalist (Di domenica 4 ottobre 2020) di fiducia di De Laurentiis, Mattia Grassani, dichiarando questo a La Gazzetta dello Sport: 'Si vuole impedire ai giocatori in contatto stretto con i positivi di abbandonare i propri domicili, e c'è ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - pabmarroquin11 : RT @FutbolMuu: Full time: Juventus 3 - 0 Napoli. Cristiano x3. - FedeCarbs : RT @SerieA: Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: -