Covid, il Cts: ridurre numero partecipanti a feste private e cerimonie. L'indicazione per il nuovo Dpcm (Di domenica 4 ottobre 2020) Un contingentamento delle presenze alle feste private e in occasione di eventi e cerimonie . È una delle indicazioni del Cts - che in queste ore il governo potrebbe prendere in considerazione - in ... Leggi su leggo (Di domenica 4 ottobre 2020) Un contingentamento delle presenze allee in occasione di eventi e. È una delle indicazioni del Cts - che in queste ore il governo potrebbe prendere in considerazione - in ...

Agenzia_Ansa : #Covid, Cts: 'Contingentare presenze a feste e cerimonie' 'Serve stretta su movida. Restrizioni progressive in aut… - RaiNews : 'Restrizioni progressive in autunno' indica il Comitato tecnico scientifico in vista del Dpcm che sarà varato merco… - CorriereQ : Covid: Conte,non è sconfitto,non disperdere sacrifici. Cts, contingentare presenze a feste - TelevideoRai101 : Covid,Cts: stretta su feste ed eventi - PPicerni : Conte: 'Il Covid non è sconfitto'Cts: 'Feste vanno contingentate' -