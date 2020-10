Ciclismo | Alaphilippe sbaglia tutto | Roglic lo beffa e vince la Liegi-Bastogne-Liegi

Leggi su itasportpress

(Di domenica 4 ottobre 2020) Falui, Julian. Domina la corsa, facendo la selezione sugli strappi della, crea l'azione con cui porta con sé altri tre corridori per il gran finale. E poi rovinacon uno sprint folle, colpendo Marc Hirschi e Tadej Pogacar con un cambio di traiettoria troppo repentino e facendosire proprio sul traguardo da Primoza causa della sua esultanza anticipata. Insomma un disastro per il fresco campione del mondo. Sorride, invece, lo sloveno della Jumbo-Visma che vendica nel migliore dei modi la bruciante sconfitta rimediata nella penultima tappa del Tour de France, quando a cronometro venne rimontato dal connazionale Pogacar.DECLASSATOCome se non bastasse, ...