Antonio Logli | Sara Calzolaio | ‘Con te a fianco ce la farò’

(Di domenica 4 ottobre 2020)parlava di matrimonio congià nel lontano 2008. Chi l’ha visto? ha infatti reso note alcune mail che comprovano la passione intensa tra la donna e il marito di Roberta Ragusa, ancor prima che quest’ultima scomparisse. Nei messaggi si parla già di matrimonio. All’epoca,era baby-sitter dei figli di Roberta ee amante di quest’ultimo: “Non riesco a immaginare la vita senza di te. So però che affronteremo dei periodi brutti per colpa di questo amore folle, ti confesso che questo mi terrorizza, ma con te ace la farò”., a questo punto, afferma di essere spaventata da molte cose, da un certo “fantasma di ...

piobulgaro : Pubblicati i messaggi dell'amante di Antonio Logli quando Roberta Ragusa era ancora viva: 'Mi viene il vomito al pe… - MirellaFerrare : RT @chilhavistorai3: Il marito di Roberta Ragusa, Antonio Logli, ha chiesto a Sara Calzolaio di sposarlo: Quindi si considera vedovo? #chil… - storie_italiane : Daniele Logli “se babbo è felice sono felice anche io” Il figlio di Antonio Logli commenta la decisione del padre d… - iltassso : RT @chilhavistorai3: Il marito di Roberta Ragusa, Antonio Logli, ha chiesto a Sara Calzolaio di sposarlo: Quindi si considera vedovo? #chil… - FloraPiachica : RT @chilhavistorai3: Il marito di Roberta Ragusa, Antonio Logli, ha chiesto a Sara Calzolaio di sposarlo: Quindi si considera vedovo? #chil… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Logli

Fanpage.it

"Cos’è successo alla mia mamma? Mi sono fatto delle idee ma sinceramente non ho elementi, quindi non mi esprimo". Allontanamento volontario? Non lo esclude, ma spera di no. La mamma di cui stiamo parl ...Il caso Roberta Ragusa a Storie italiane , con Eleonora Daniele che intervista Daniele Logli , il figlio della donna scomparsa nel gennaio ...