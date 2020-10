Venezia, Mose: ripreso traffico navale con un ‘convoglio’ di 10 navi (Di sabato 3 ottobre 2020) Un convoglio di dieci navi è stato formato in uscita dalla Laguna di Venezia a partire dalle ore 16:30 di oggi, quando è stata conclusa l’operazione di abbassamento delle paratoie del Mose, alzate in occasione dell’acqua alta, ed è ripresa la navigazione commerciale da e per il Porto lagunare. All’eccezionale ‘convoglio’ hanno dato assistenza gli operatori portuali, con i servizi tecnico-nautici che hanno messo in campo 12 piloti, 12 rimorchiatori e otto squadre di ormeggiatori in contemporanea. Il personale della Guardia Costiera di Venezia, tramite l’attivita’ della Sezione Tecnica, del Nucleo Nostromi e del Centro Vts, ha gestito la situazione per far avvenire il tutto in maniera regolare e nel rispetto della sicurezza delle ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Un convoglio di dieciè stato formato in uscita dalla Laguna dia partire dalle ore 16:30 di oggi, quando è stata conclusa l’operazione di abbassamento delle paratoie del, alzate in occasione dell’acqua alta, ed è ripresa lagazione commerciale da e per il Porto lagunare. All’eccezionale ‘convoglio’ hanno dato assistenza gli operatori portuali, con i servizi tecnico-nautici che hanno messo in campo 12 piloti, 12 rimorchiatori e otto squadre di ormeggiatori in contemporanea. Il personale della Guardia Costiera di, tramite l’attivita’ della Sezione Tecnica, del Nucleo Nostromi e del Centro Vts, ha gestito la situazione per far avvenire il tutto in maniera regolare e nel rispetto della sicurezza delle ...

