Uomini e Donne news: Davide Lorusso e Jessica Antonini già lontani dopo la scelta (Di sabato 3 ottobre 2020) Questa settimana Jessica Antonini fa parlare di sé a seguito della sua scelta annunciata a Uomini e Donne, a margine della quale sono state avanzate in rete diverse illazioni sia sul sul conto che sull’ex corteggiatore del Trono classico. Da giorni circolano incessanti indiscrezioni che accuserebbero Davide Lorusso e l’ex tronista Jessica Antonini di essersi conosciuti ancor prima di avviare la loro frequentazione in tv e non solo. Più dure sono le ulteriori accuse a Davide, tacciato di essere fidanzato in segreto e di aver tenuto quindi nascosto il suo presunto rapporto a tutti. Nella giornata di questo venerdì 2 ottobre è stata mandata in onda la puntata della ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 3 ottobre 2020) Questa settimanafa parlare di sé a seguito della suaannunciata a, a margine della quale sono state avanzate in rete diverse illazioni sia sul sul conto che sull’ex corteggiatore del Trono classico. Da giorni circolano incessanti indiscrezioni che accuserebberoe l’ex tronistadi essersi conosciuti ancor prima di avviare la loro frequentazione in tv e non solo. Più dure sono le ulteriori accuse a, tacciato di essere fidanzato in segreto e di aver tenuto quindi nascosto il suo presunto rapporto a tutti. Nella giornata di questo venerdì 2 ottobre è stata mandata in onda la puntata della ...

matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - Mov5Stelle : Oggi 1,3 milioni di famiglie ricevono un aiuto concreto grazie al #RedditoDiCittadinanza. Donne e uomini per i qua… - ferrazza : Le donne hanno figli, gli uomini no. - EugenioCardi : Quanta falsità, quanta ipocrisia! Difendere i confini da chi? Da povera gente in difficoltà, bambini, donne e uomin… - 29luglio1971 : Le riccone trovano la categoria attori e lecchini documentati che cercano le riccone per vivere di rendita.. Tante… -