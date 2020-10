Una corsa per ripartire: appuntamento a Roma con Restart Europe! (Di sabato 3 ottobre 2020) La Settimana europea dello sport si è conclusa sabato 3 ottobre al Parco del Pincio con una corsa a cronometro individuale di 1 km e lezioni di fitness per ripartire dopo la pandemia più energici e responsabili. #BeActive. Si è svolta oggi a Roma Restart Europe, una corsa a cronometro individuale di 1 km con partenze scaglionate ogni 30 secondi, organizzata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) nell’ambito della Settimana europea dello sport. Restart Europe ha voluto lanciare un messaggio positivo di ripartenza malgrado l’emergenza COVID-19, invitando tutti a rimanere fisicamente attivi e ad abbracciare stili di vita ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 ottobre 2020) La Settimana europea dello sport si è conclusa sabato 3 ottobre al Parco del Pincio con unaa cronometro individuale di 1 km e lezioni di fitness perdopo la pandemia più energici e responsabili. #BeActive. Si è svolta oggi aEurope, unaa cronometro individuale di 1 km con partenze scaglionate ogni 30 secondi, organizzata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) nell’ambito della Settimana europea dello sport.Europe ha voluto lanciare un messaggio positivo di ripartenza malgrado l’emergenza COVID-19, invitando tutti a rimanere fisicamente attivi e ad abbracciare stili di vita ...

giroditalia : Only one week left to the toughest race in the world's most beautiful place. ?? | Una settimana alla Corsa più dura… - Leonard48598239 : RT @loiaconosalvat3: #OttobreCon #CasaLettori Ditemi della sapienza o della saggezza, Se hanno mai sfiorato un cuore, Se hanno mai sorse… - AvarelloValerio : RT @DecriFederico: Dietro la cessione di #Rugani al #Rennes c'é una ragione molto interessante,la Juve si è messa in corsa per prendere il… - LauraPuppato : L’incognita sul voto, così il virus diventa l’arbitro della corsa | Rep - Anna12215963 : RT @peularis: Matilde è rimasta tutto il tempo in silenzio mentre Tommaso si sfogava con lei sulla questione Adua, non ha mai detto una sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Una corsa Digitalizzazione e "0 emissioni", in Italia è una corsa a ostacoli. Dove migliorare? StartupItalia.eu Italiani donatori a corrente alternata «Generosi, ma solo se è un disastro»

Elemosina, offerte alla messa: a «soffrire» sono anche le donazioni informali. Il numero di persone che fa del bene scende dal 44 al 41 per cento. Crescono solo i non donatori, dal 51 al 55 per cento.

Nuova Honda CB125F: più leggera e più potente

La piccola naked della Casa di Tokyo si presenta completamente rinnovata: è più leggera, più potente e più parsimoniosa nei consumi. Il look è ispirato a quello delle sorelle maggiori. Caratteristiche ...

Elemosina, offerte alla messa: a «soffrire» sono anche le donazioni informali. Il numero di persone che fa del bene scende dal 44 al 41 per cento. Crescono solo i non donatori, dal 51 al 55 per cento.La piccola naked della Casa di Tokyo si presenta completamente rinnovata: è più leggera, più potente e più parsimoniosa nei consumi. Il look è ispirato a quello delle sorelle maggiori. Caratteristiche ...