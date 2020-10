Ufficiale: Juventus, ecco Mandragora. Resta in prestito all’Udinese (Di sabato 3 ottobre 2020) Attraverso un comunicato Ufficiale la Juventus ha reso nota l’acquisizione di Mandragora che Resta però in prestito all’Udinese. Questa la nota Ufficiale del club bianconero: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Udinese Calcio S.p.a. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle pRestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora a fronte di un corrispettivo di € 10,7 milioni, pagabili nel corso delle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022.” Accordo con l'@Udinese 1896 per l'acquisizione di Rolando Mandragora https://t.co/RVLAd2qiF8 pic.twitter.com/YqcJQu5tO5 — JuventusFC ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) Attraverso un comunicatolaha reso nota l’acquisizione dicheperò inall’Udinese. Questa la notadel club bianconero: “Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Udinese Calcio S.p.a. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle pzioni sportive del calciatore Rolandoa fronte di un corrispettivo di € 10,7 milioni, pagabili nel corso delle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022.” Accordo con l'@Udinese 1896 per l'acquisizione di Rolandohttps://t.co/RVLAd2qiF8 pic.twitter.com/YqcJQu5tO5 —FC ...

