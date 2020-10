Serie C, Lucarelli sorride: la Ternana in trasferta vince 3-0 con la Paganese (Di sabato 3 ottobre 2020) Parte bene il campionato in trasferta della Ternana che batte in scioltezza la Paganese che domenica scorsa aveva portato via un punto da Catania. Rossoverdì hanno dominato la scena sin dal primo tempo e il tecnico Lucarelli con il 4-2-3-1 vince la sfida tattica con Erra. Già dopo nove minuti arriva il gol dell’esperto Vantaggiato, che colpisce di testa dopo un ottimo cross di Furlan. La Ternana continua a spingere e trova la seconda rete con Damian, bravo a sfruttare una corta respinta del portiere. Sul finale di tempo arriva anche il gol di Falletti dopo una brutta palla persa dai padroni di casa; l’ex Palermo tira dal limite dell’area, il portiere non è sicuro e la palla entra in porta. La ripresa è ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Parte bene il campionato indellache batte in scioltezza lache domenica scorsa aveva portato via un punto da Catania. Rossoverdì hanno dominato la scena sin dal primo tempo e il tecnicocon il 4-2-3-1la sfida tattica con Erra. Già dopo nove minuti arriva il gol dell’esperto Vantaggiato, che colpisce di testa dopo un ottimo cross di Furlan. Lacontinua a spingere e trova la seconda rete con Damian, bravo a sfruttare una corta respinta del portiere. Sul finale di tempo arriva anche il gol di Falletti dopo una brutta palla persa dai padroni di casa; l’ex Palermo tira dal limite dell’area, il portiere non è sicuro e la palla entra in porta. La ripresa è ...

