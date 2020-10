Roma, Ibanez: «Pronti per l’Udinese. Fonseca grande mister» (Di sabato 3 ottobre 2020) Roger Ibanez ha parlato prima del match contro l’Udinese: le dichiarazioni del difensore della Roma Roger Ibanez, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV prima del match contro l’Udinese. «Arriviamo bene a questa partita, abbiamo lavorato bene e siamo Pronti. Dobbiamo stare attenti, loro giocano in profondità, ma siamo Pronti. Sto bene, sento grande fiducia. Fonseca? Lui è un grande mister, sono contento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Rogerha parlato prima del match contro l’Udinese: le dichiarazioni del difensore dellaRoger, difensore della, ha parlato ai microfoni diTV prima del match contro l’Udinese. «Arriviamo bene a questa partita, abbiamo lavorato bene e siamo. Dobbiamo stare attenti, loro giocano in profondità, ma siamo. Sto bene, sentofiducia.? Lui è un, sono contento». Leggi su Calcionews24.com

