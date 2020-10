Picture a Scientist | così un intenso documentario ricorda molestie e ingiustizie subite dalle scienziate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 ottobre 2020) “” significa “immagina uno scienziato”. Se la lingua inglese non indica il genere, la lingua italiana lo fa e al 99% questo è tradotto al maschile, anche quando non esistano motivi per farlo. E questo perché fin dalla più tenera età la figura di chi si occupa di scienza è un maschio, così viene immaginata, ritratta, percepita. Ma non funziona così. O almeno non dovrebbe. Arcelo è il bellissimodi Sharon Shattuck e Ian Cheney presentato in questi giorni in prima italiana all’11ma edizione di Mondovisioni, la rassegna ferrarese di documentari di Internazionale, selezionati dalla virtuosa CineAgenzia. Un’edizione indicata dagli ...