Milano: Comune, a Dergano e Bovisa arriva 'la Scuola dei quartieri' (3) (Di sabato 3 ottobre 2020) (Adnkronos) - La Scuola dei quartieri è un'iniziativa dell'assessorato al Lavoro e Attività Produttive del Comune di Milano, realizzata con il sostegno del Pon Metro Milano 2014-2020 e in collaborazione con una rete di organizzazioni specializzate nello sviluppo di comunità e nel sostegno all'imprenditorialità e all'innovazione sociale, selezionate con un bando pubblico: Avanzi, Comunità del Giambellino, Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione Politecnico di Milano, acube, Kilowatt, PerMicro, Politecnico di Milano, Spazio Aperto Servizi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) (Adnkronos) - Ladeiè un'iniziativa dell'assessorato al Lavoro e Attività Produttive deldi, realizzata con il sostegno del Pon Metro2014-2020 e in collaborazione con una rete di organizzazioni specializzate nello sviluppo di comunità e nel sostegno all'imprenditorialità e all'innovazione sociale, selezionate con un bando pubblico: Avanzi, Comunità del Giambellino, Consorzio CGM, Dynamoscopio, Fondazione Politecnico di, acube, Kilowatt, PerMicro, Politecnico di, Spazio Aperto Servizi.

repubblica : Influenza, il Comune di Milano attacca la Regione: 'Non ci dà i vaccini' - SkyTG24 : Vaccini, vice sindaco #Milano: 'Regione Lombardia non dà dosi a Comune' - ComuneMI : Milano sottoscrive l'impegno di @c40cities per lo stop agli investimenti in combustibili fossili. Il sindaco… - JohnHard3 : RT @cutolotto: Vaccino antinfluenzale, il Comune di Milano contro la Regione Lombardia: Presi in giro,non ci dà le dosi e dice di chiederle… - fRa_gAv : Vado controcorrente: il bene comune è più importante dei tre punti. Non partendo il Napoli fa bene anche alla Juve.… -