Maltempo, Piemonte in ginocchio: a Limone è un disastro, crolla palazzina, auto sott'acqua [FOTO] (Di sabato 3 ottobre 2020) Ponti distrutti, strade chiuse, persone isolate. È un bollettino di guerra il bilancio di una notte infinita di piogge torrenziali in Piemonte. In due valli del Cuneese (Vermenagna verso la Francia e Tanaro verso la Liguria) la situazione e' disastrosa. Ingenti i danni causati nel centro di Limone, di fatto isolata, dal torrente Vermenagna (acqua alta fino a 1,5 metri in paese, il parcheggio sotterraneo allagato) e anche i vigili del fuoco hanno rischiato di finire in una voragine scavata nell'asfalto dalle acque del torrente. Nel paese ci sono blackout, decine di auto finte sott'acqua, danni ingenti (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). E' crollata anche una palazzina di tre piani in ristrutturazione accanto al corso ...

