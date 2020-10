Maltempo, alluvione in Piemonte: maneggio allagato nel Canavese, intrappolati cavalieri e cavalli (Di sabato 3 ottobre 2020) I vigili del fuoco con i gommoni stanno recuperando decine di persone rimaste bloccate all’interno di un maneggio di Vestigne’ (Torino), nel Canavese: si tratta soprattutto di concorrenti del campionato italiano di attacchi che si sarebbe dovuto svolgere questo fine settimana. Bloccati anche decine di cavalli. Il maneggio si trova sulla sponda sinistra del torrente Dora: è stato completamente allagato dall’esondazione.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) I vigili del fuoco con i gommoni stanno recuperando decine di persone rimaste bloccate all’interno di undi Vestigne’ (Torino), nel: si tratta soprattutto di concorrenti del campionato italiano di attacchi che si sarebbe dovuto svolgere questo fine settimana. Bloccati anche decine di. Ilsi trova sulla sponda sinistra del torrente Dora: è stato completamentedall’esondazione.L'articolo Meteo Web.

