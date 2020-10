La Lucarelli twitta sul dottore morto. L'ira dei medici: accecata dall'odio per Salvini (Di sabato 3 ottobre 2020) Il tweet di Selvaggia Lucarelli sulla morte del medico di Ischia Peppe Ascione ha provocato le proteste di molti utenti e la sdegnata reazione del segretario generale della Cisl medici Lazio, Luciano Cifaldi. Ascione si era ammalato durante la pandemia di Covid-19 ed era guarito dopo essersi sottoposto a plasmoterapia. Dopo alcuni mesi la situazione è precipitata e il medico è morto nella notte del 30 settembre. “Il medico salvato dal plasma e da De Donno con l'ovazione di Salvini è morto. E della plasmaterapia come cura definitiva e occultata dai poteri forti, non parlano manco lui e Le Iene, grandi promotori”, aveva scritto Selvaggia Lucarelli. Oggi la replica del segretario generale della Cisl ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Il tweet di Selvaggiasulla morte del medico di Ischia Peppe Ascione ha provocato le proteste di molti utenti e la sdegnata reazione del segretario generale della CislLazio, Luciano Cifaldi. Ascione si era ammalato durante la pandemia di Covid-19 ed era guarito dopo essersi sottoposto a plasmoterapia. Dopo alcuni mesi la situazione è precipitata e il medico ènella notte del 30 settembre. “Il medico salvato dal plasma e da De Donno con l'ovazione di. E della plasmaterapia come cura definitiva e occultata dai poteri forti, non parlano manco lui e Le Iene, grandi promotori”, aveva scritto Selvaggia. Oggi la replica del segretario generale della Cisl ...

