Kalinic verso il Torino | confermate le indiscrezioni di ieri

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 3 ottobre 2020) Nikolaviaggiailledidi alcuni quotidiani, in modo particolare Tuttosport, che aveva avvicinato l’attaccante ai granata tornato all’Atletico Madrid dopo una deludente parentesi con la Roma.quindi come possibile scorta, dopo chesera Ferrero aveva quasi liberato Ramirez per Giampaolo. Vedremo se ci saranno altri sviluppi per il difensore centrale. Foto: twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.