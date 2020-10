I farmaci utilizzati per curare Trump: ci sono anche anticorpi sperimentali (Di sabato 3 ottobre 2020) farmaci e cure specifiche per il presidente americano Trump. Dopo la positività al covid, gli è stato somministrato prima il Regeneron (cocktail di anticorpi sperimentale), poi il Remdesivir. Ancora riserbo sulle sue condizioni Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, contagiato dal Covid-19 e ricoverato con la febbre al Walter Reed National Medical Center di Washington … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 3 ottobre 2020)e cure specifiche per il presidente americano. Dopo la positività al covid, gli è stato somministrato prima il Regeneron (cocktail disperimentale), poi il Remdesivir. Ancora riserbo sulle sue condizioni Il presidente degli Stati Uniti, Donald, contagiato dal Covid-19 e ricoverato con la febbre al Walter Reed National Medical Center di Washington … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

LazzariAmbrogio : @emmevilla Con il tempo i farmaci utilizzati/utilizzabili sono diminuti Sopratutto per eventuali 'terapie precoci'… - ElisabettaPolet : RT @LidaSezOlbia: poi procedere con un intervento di ricostruzione. Ci chiedete cosa abbiamo bisogno per Alba, a questo punto possiamo chie… - Alessan23932244 : @sono_farmaci @UNKNOWEN_BAD1 La preside una imbecille,i cc e la Digos semplicemente dei servi dello stato utilizzat… - clipnotesit : È una giornata storica, da oggi i farmaci ormonali utilizzati per la transizione sono gratuiti in tutta Italia. Lo… - robertamurgia : RT @LidaSezOlbia: poi procedere con un intervento di ricostruzione. Ci chiedete cosa abbiamo bisogno per Alba, a questo punto possiamo chie… -